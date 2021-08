Butantan recebe IFA para produção de 8 milhões de doses da Coronavac

O lote com 4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo chegou a São Paulo na manhã desta quinta-feira (5). A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Instituto Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo de controle de qualidade antes de ser disponibilizada para a população por intermédio do Ministério da Saúde. A previsão é que no domingo (8), o Butantan receba mais 10 milhões de doses prontas.