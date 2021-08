HRTM passa a ter 30 leitos de UTI geral já a partir deste final de semana. Pacientes com covid-19 do HRTM estão sendo transferidos para os leitos de UTI covid da APAMIM nesta sexta-feira, 6. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 5, após reunião entre a secretária adjunta Maura Sobreira, a diretora geral do HRTM Herbenia Ferreira e a diretora geral da Apamim, Larizza Queiroz.

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró-RN, vai passar a ter 30 leitos de UTI geral já a partir deste final de semana. Os pacientes com covid-19 estão sendo todos transferidos para o Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), administrado pela Apamim.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira, 5, após reunião entre a secretária adjunta da SESAP, Maura Sobreira; a diretora geral do HRTM, Herbênia Ferreira; e a diretora geral do HMAC, Larizza Queiroz. As três levaram em consideração fatores técnicos.

Segundo a diretora geral do HRTM, Herbenia Ferreira, a medida atende a uma demanda por UTI geral na região de Mossoró e leva em consideração também a redução de casos graves de internação em situação de UTI de pacientes com covid-19 em função das vacinas.

Em Mossoró, que nesta sexta-feira começa a vacinar pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades, haviam sido 75 leitos Covid-19 (25 clínicos e 50 de UTI) instalados no Hospital São Luiz, 20 no HRTM, 10 no Hospital Rafael Fernandes e 25 na UPA do BH.

Dos 75 leitos instalados pela APAMIM no HSL, mais de 50 já estão sem pacientes. Inclusive, a APAMIM já desmobilizou 10 leitos no dia 1º de agosto e vai reduzir outros 15 no dia 15, e encerrar as atividades para tratamento covid-19 no HSL no final do mês de agosto.

Para tanto, a APAMIM instalou, numa estrutura ao lado da HMAC, 20 leitos de UTI covid-19, que estão recebendo os pacientes do HRTM nesta sexta-feira, 6, e permitindo a redução gradativa, com responsabilidade, do número de internações nas instalações do HSL.

A mobilização da UPA do BH, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Mossoró, continua para atender pacientes covid-19. O mesmo em relação ao Hospital Rafael Fernandes. São 35 leitos (10 de UTI) covid-19 instalados nestas duas unidades para atender a região de Mossoró.

No início da pandemia, se pensou em instalar hospitais de campanha em Natal e Mossoró, para atender a demanda de pacientes com covid-19 do RN. Entretanto, o custo com instalações e principalmente com transferências de pacientes via SAMU seria muito alto.

Daí o Governo Fátima Bezerra decidiu instalar as UTIs covid-19 nos hospitais regionais. Na região Oeste do RN, foram contemplados os hospitais de Assú (10), Caraúbas (10 clínicos), Apodi (10), Pau dos Ferros (10) e Mossoró (30). O mesmo ocorreu na região de Natal.

Em Mossoró, inicialmente (2020) foram instalados 20 leitos de UTI covid19 no HRTM, 10 leitos de Hospital Regional Rafael Fernandes e contratado 75 com a APAMIM. No HRTM, a transformação contemplou primeiro dez leitos e agora os outros dez, deixando a Unidade com 30 leitos de UTI geral para atender a demanda reprimida de todo o Oeste do RN.

Para oferecer os cuidados aos pacientes com covid-19 na região de Mossoró, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró, vai deixar a partir do final de agosto, 20 leitos instalados na APAMIM no HSL/HMAC e 10 no Regional Rafael Fernandes, além dos leitos clínicos instalados pela Prefeitura na UPA do BH.

O Governo do Estado, por mais de uma vez, já externou seu desejo de transformar também em UTI geral as unidades de UTI covid-19 instalados em Assu, Pau dos Ferros, Apodi e também no Hospital Rafael Fernandes, desafogando assim a demanda do HRTM.