Bruno Bianco é nomeado para a Advocacia-Geral da União

A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU). Bianco assume o lugar de André Mendonça, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em breve, passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ter a indicação avaliada pelo plenário da Casa. A exoneração de Mendonça do comando da AGU também consta na edição desta sexta-feira do DOU.