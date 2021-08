Inscrições para o concurso do Banco do Brasil terminam neste sábado, 7

O prazo para realização das inscrições para o concurso público do Banco do Brasil se encerra neste sábado (7).

Previstas inicialmente para serem encerradas em 28 de julho, as inscrições foram prorrogadas, permitindo que os interessados tivessem mais tempo para garantir a participação no certame.

As inscrições podem ser realizadas por meio da página da Fundação Cesgranrio, banca responsável pela realização do certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 38,00.

Ao todo, o banco está ofertando 4.480 vagas para provimento no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário, sendo 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva. Há oportunidade para os 26 estados da federação e para o Distrito Federal.



Os aprovados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 3.022,37, além de participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

O concurso será composto de 4 etapas, sendo prova objetiva para avaliação de conhecimentos; prova o discursiva de caráter eliminatório; aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as); e Admissionais e Perícia Médica, também de caráter eliminatório.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem realizadas no dia 26 de setembro de 2021.

O prazo de validade do edital é de um ano a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do Banco do Brasil.

Veja o edital completo AQUI.