Mossoró-RN começa a vacinar quem têm 18 anos ou mais contra a covid19

O anúncio foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra e a Secretaria Morgana Dantas no início da manhã deste domingo, 15, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini. Nesta segunda-feira, 16, também terá vacinação no Ginásio do Sesi; O cidadão pode agilizar o processo, fazendo o cadastro no RN Mais Vacina e pode ajudar a quem precisa levando um quilo de alimento não perecível.

O prefeito Allyson Bezerra, a secretária de saúde Morgana Dantas e o coordenador Etevaldo Lima estão convocando os mossoroenses com 18 anos ou mais para se vacinar contra a covid19 no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, em Mossoró-RN.

Na ocasião do anúncio, a secretária Morgana Dantas reforçou o convite para quem já tomou a primeira dose e está na data para tomar a segunda dose, compareça ao Ginásio para se vacinar. Ela lembrou que quem toma a segunda dose concorre a um smartphone.

Morgana Dantas entregou uma placa ao prefeito Allyson Bezerra pelo incentivo a vacina e ao coordenador de vacinas Etevaldo Lima pelo esforço. Marcos e Nikele e a própria Morgana Dantas recebeu o reconhecimento pelo esforço diário para a campanha acontecer.





O prefeito e a secretária pediram que quem for se vacinar, seja primeira ou segunda dose, leve alimentos não perecíveis para a Campanha Mossoró Solidário. Morgana Dantas lembrou que neste domingo, a vacina está sendo ministrado apenas no Ginásio Municipal.

Nesta segunda-feira, 16, o Ginásio do Sesi também vai está aberto vacinando a população de Mossoró com 18 anos ou mais e aplicando também a segunda dose. As vacinas chegaram na noite desta sexta-feira, ocasião que a equipe coordenada por Etevaldo Lima já fizeram a separação das doses e a convocação dos voluntários para já na manhã deste domingo, vacinar a população no Ginásio Municipal.

Etevaldo Lima ressaltou a importância de o cidadão completar o ciclo vacinal contra a covid19. A preocupação é que mais de 5 mil mossoroenses não compareceram para receber a segunda dose. No Rio Grande do Norte, são mais de 50 mil pessoas.

Agilizando a vacina

O prefeito Allyson Bezerra e a Secretaria Morgana Dantas destacaram a importância do cidadão, antes de sair de casa, fazer o cadastro no RN Mais Vacina, para quando chegar ao Ginásio, ser atendido rapidamente. Outro fator que agiliza o processo é levar os documentos já prontos, em especial o documento pessoal com foto e comprovante de residência.