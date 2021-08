Dia D registra mais de 11 mil pessoas vacinadas no RN; estado recebe mais 140 mil doses

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) recebeu na manhã desta segunda-feira (23) 140.170 doses de vacinas contra a Covid-19.

Os lotes chegaram ao Rio Grande do Norte em dois voos separados, contando com unidades da Astrazeneca/Fiocruz (59.750), Pfizer (42.120) e Coronavac/Butantan (38.300).

O carregamento é dividido entre unidades para primeira e segunda doses, sendo em maior parte para completar o esquema vacinal dos potiguares. São 92.940 vacinas para a segunda dose e outras 47.230 destinadas a ampliar o processo de vacinação por faixa etária.

As equipes da Sesap vão processar e separar os lotes de vacina para realizar a distribuição o mais rápido possível, mantendo o ritmo de imunização no RN.

Até o início da manhã desta segunda-feira, a plataforma RN+ Vacina tinha recebido o registro de 1,98 milhão de pessoas vacinadas com ao menos uma dose, representando 74% do público-alvo da campanha. Os completamente vacinados são 29% da população acima dos 18 anos, representando pouco mais de 787 mil pessoas.

DIA D TEM MAIS DE 11 MIL VACINADOS

No último sábado (21) os municípios do Rio Grande do Norte vacinaram um total 11.881 pessoas com a vacina contra a Covid-19. O dia “D” foi sugerido pela Sesap na tentativa de diminuir a fila dos que ainda não tomaram a segunda dose da vacina, necessária para garantir uma imunidade mais eficaz contra o coronavírus.

De acordo com o portal RN+ Vacina, são 57.232 pessoas que estão com a segunda dose em atraso em todo o estado. Os municípios com maior número de cidadãos com a segunda dose em atraso são: Natal (21.314), Mossoró (5.829), Parnamirim (3.669), São Gonçalo do Amarante (2.346), Macaíba (2.227), Açu (1.269) e Ceará-Mirim (1.087).

MOSSORÓ

A campanha Mossoró Vacina do último final de semana foi encerrada com 2.906 doses aplicadas. No sábado e domingo (21 e 22), as equipes de vacinação trabalharam também atendendo a um chamado estadual para reforçar a aplicação da segunda dose (D2) nas pessoas que estão em situação vacinal em atraso.

O trabalho dos vacinadores aconteceu no Centro de Vacinação do Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. A vacinação no sábado ocorreu apenas no Ginásio do Sesi. Ao todo, foram aplicadas 1.518 D1 (primeira dose), 1.378 D2 (segunda dose) e 10 doses únicas (Janssen).