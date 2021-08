Terceiro caso da variante Delta do coronavirus é identificado no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou nesta sexta-feira (27), que identificou o terceiro caso de contaminação pela variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Norte.

Na última terça-feira (23), dois casos da variante delta do já haviam sido identificados em Natal pelo Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O caso confirmado hoje, é de um paciente do sexo masculino que tem relação familiar com um dos dois primeiros casos identificados com a variante Delta. A contaminação do paciente foi constatada no dia 10 de agosto.



Segundo a Sesap, ele tomou 1ª dose de vacina contra Covid-19 em 22 de julho e está em boas condições clínicas. Todos os possíveis contatos no ambiente de trabalho já foram identificados, e nenhum deles registrou sintomas de contaminação.

Em nota, a Sesap diz que todos os casos estão sendo monitorados e alerta a população para manter os cuidados sanitários e buscar a vacinação contra a Covid-19, tanto para a primeira como para a segunda dose.