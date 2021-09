Polícia Civil prende PM reformado que espancou a esposa até a morte em Pau dos Ferros

Emmanuel Shyrley Nunes Pessoa, de 41 anos, suspeito de espancar a companheira, Sandra Letícia Gonçalves da Silva, de 22 anos, até a morte, foi preso na tarde desta segunda-feira (30).

O homem foi encontrado pela Polícia Civil de Pau dos Ferros, em uma região conhecida como Placas, no município Luís Gomes, na divisa do RN com a Paraíba.

O crime aconteceu há uma semana, no dia 23 de agosto. Sandra foi encontrada sem vida, dentro de uma rede e com diversos hematomas pelo corpo. No dia, Emmanuel chegou a confessar o crime para a mãe, antes de fugir.

A Polícia de Pau dos Ferros vinha procurando o suspeito desde então. Nesta segunda, a polícia civil recebeu a informação de que ele havia sido visto em um posto desativado da secretaria de tributação, entre os dois estados.

Os policiais então montaram um cerco na região e Emmanuel apareceu, pedindo água em uma residência, sendo preso no mesmo momento. Um policial que participou da ação informou que o homem estava calmo e não ofereceu resistência.

Ele foi conduzido à delegacia de Pau dos Ferros, onde prestou depoimento. Emmanuel confessou o crime e será enviado para o presídio, onde ficará à disposição da justiça.