Mossoró segue vacinando a população contra a Covid nesta segunda e terça-feira

A Prefeitura de Mossoró preza pela saúde e qualidade de vida dos mossoroenses. A vacinação contra a Covid-19 é prioridade e segue sendo realizada com organização e celeridade.

Nesta segunda-feira (6), o Ginásio do Sesi será aberto a partir das 8h da manhã para vacinação da população.





A novidade é a antecipação da segunda dose para quem tomou a D1 há 58 dias ou 8 semanas. Segundo o coordenador de Imunização, Etevaldo Lima, a aplicação foi antecipada para conter a variante Delta.

“O público que tomou a sua primeira dose há 8 semanas já pode antecipar a segunda dose. Teve essa redução, haja vista a variante Delta, então é importante que a população busque essa proteção contra a Covid”, destacou Etevaldo Lima.

O município continua vacinando pessoas sem comorbidades com 18 anos ou mais, grávidas, puérperas (até 45 dias pós-parto) e lactantes (mulheres que estejam amamentando) entre 12 e 17 anos.

No feriado nacional da Independência do Brasil, 7 de setembro, a vacinação acontece no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini das 8h às 16h