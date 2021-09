RN ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid; Mossoró se aproxima de 100 mil

Em Mossoró, o número de pessoas totalmente imunizadas se aproxima de 100 mil, são 96. 273 que tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra Covid, o que representa 42% da população. A secretaria de saúde também aponta 191.044 pessoas que tomaram pelo menos uma dose, alcançando assim, 84% vacinados com a primeira dose.

O Rio Grande do Norte registrou nesta segunda-feira (6) a marca de mais de um milhão de moradores do estado que tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

Mais precisamente 1.006.642 pessoas, o que representa 37% da população de adultos estimada pro RN. A plataforma RN+ Vacina da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), também aponta que 2.160.138 receberam ao menos uma dose de vacina, indicando que 81% iniciou seu processo de imunização.

Em Mossoró, o número de pessoas totalmente imunizadas se aproxima de 100 mil, são 96. 273 que tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra Covid, o que representa 42% da população. A secretaria de saúde também aponta 191.044 pessoas que tomaram pelo menos uma dose, alcançando assim, 84% vacinados com a primeira dose.

Os dados apontam para uma aceleração no ritmo da imunização contra a Covid-19 no RN, porém a Sesap reforça o alerta para a necessidade das pessoas procurarem os locais de vacinação com o objetivo de tomar a segunda dose.

O intervalo para completar o esquema vacinal da Astrazeneca/Fiocruz e da Pfizer foi reajustado pela Sesap de 12 para 8 semanas. O levantamento mais recente feito pela secretaria aponta que mais de 60 mil pessoas que estão dentro do período de tomar a segunda dose ainda não for tomá-la.

O trabalho de vacinação no RN deve avançar ainda mais nos próximos dias. Até a quarta-feira (8) serão recebidas mais 135.750 doses, entre Coronavac/Butantan e Pfizer.

Dois lotes já chegaram ao estado, sendo um com 71.400 unidades da Coronavac no domingo (5) à tarde e outro com 24.570 doses de Pfizer aterrissou no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante às 15h desta segunda-feira.