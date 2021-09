Governo realiza ‘Dia D’ contra a Covid-19 para vacinar todo o efetivo da segurança pública no RN

A partir desta sexta-feira (10), o Governo do Estado está concluindo o ciclo vacinal contra a Covid-19 para os agentes de segurança pública que atuam no Rio Grande do Norte. Em Natal, o Dia D para a segunda dose nas forças de segurança, aconteceu no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Na ação foram aplicadas 2.500 doses da vacina AstraZeneca.

Além da Capital potiguar, a Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social (SESED) disponibilizou mais quatro polos de vacinação pelo interior do Estado, nas cidades de Mossoró, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos. E nas cidades de Pau dos Ferros e Nova Cruz o Dia D acontece na próxima terça-feira (14)

Para receber a aplicação do imunizante, estão aptos policiais civis, militares, penais e federais, bombeiros, peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e os demais servidores das forças de segurança.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou a importância dos agentes de segurança completarem o ciclo com as duas doses do imunizante contra a Covid-19. “É momento de exercer o nosso direito de cidadania e completar a nossa imunização, proteger nossa saúde, a saúde das nossas famílias e a saúde da sociedade norte-riograndense”, disse a governadora.

Imunizado com as duas doses, o secretário titular da SESED, coronel Francisco Araújo, frisou o esforço do governo estadual na aplicação célere para a segurança pública. “A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) foi parceira da SESED e compreendeu a importância de vacinar todo o efetivo, garantindo com o Ministério da Saúde, as doses necessárias para completar todo o ciclo dos servidores da segurança”, afirmou.

A aplicação se dará independentemente de faixa etária ou outros critérios. Contudo, é imprescindível que os servidores estejam previamente cadastrados no RN + Vacina.

- Mossoró, a vacinação acontece na sede do Hospital da PM.

- Caicó, a vacinação acontece na sede do 6° BPM.

- Santa Cruz, a vacinação acontece na sede da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar.

- Currais Novos, a vacinação acontece na sede do Aeroclube de Currais Novos.

- Nova Cruz, a vacinação acontece na sede do 8° BPM.

- Pau dos Ferros, a vacinação acontece na sede do 7° BPM