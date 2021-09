Variante Delta já está em circulação em Mossoró, segundo o Instituto de Medicina Tropical da UFRN

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13). Oito amostras foram coletadas em Mossoró, entre os dias 27 e 30 de agosto, e quatro delas confirmaram a presença da variante delta do coronavírus. O resultado final do sequenciamento foi realizado no domingo (12). "A confirmação da delta em Mossoró demonstra a capacidade de transmissão da variante", conta Selma Jerônimo, diretora do IMT-UFRN.