Mossoró abre vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com 17 anos+ sem comorbidades. Por meio de sua conta oficial no Instagram, o Prefeito Allyson Bezerra anunciou o início da vacinação para este público. Os adolescentes que estão nessa faixa etária devem se dirigir ao Ginásio do Sesi. A vacinação segue até as 16h. A aplicação das doses também segue apenas adolescentes com 12 anos ou mais que possuem algum tipo de comorbidade.

FOTO: ALLAN PHABLO