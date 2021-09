Governadora sanciona lei para inserção de jovens no mercado de trabalho, de autoria de Isolda Dantas

A governadora Fátima Bezerra sancionou nesta segunda-feira, 13, o projeto de lei Jovem Potiguar, de autoria da deputada Isolda Dantas (PT).

A sanção aconteceu durante a abertura da 4ª Semana Estadual da Juventude, que também contou com a entrega da reforma da Escola Estadual Raimundo Soares.

O Jovem Potiguar é um programa criado para inserir o jovem no mercado de trabalho, com vagas qualificadas e condições para ele permanecer no curso até o fim.

"Eu fico muito grata de estar aqui hoje, durante a abertura da semana da juventude, apresentando uma proposta concreta para a juventude", disse a deputada na solenidade.

Para a governadora Fátima Bezerra, o projeto representa mais uma política pública voltada para a melhoria das condições sociais dos jovens potiguares. Ela também citou outras iniciativas da deputada estadual Isolda Dantas, como o CredMais, que financia empreendimentos geridos por jovens entre 18 e 29 anos – formais ou informais, solidários ou convencionais.

"São ações como essas, aliadas a outros programas no âmbito da Secretaria de Mulheres e Juventude, que estamos desenvolvendo para apoiar os jovens do Rio Grande do Norte”, enfatizou.

Segundo o texto sancionado, o projeto Jovem Potiguar contempla jovens entre 16 e 29 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social e matriculados na rede pública estadual – ou que tenham concluído o ensino fundamental nesta rede. Eles receberão bolsas durante o programa como forma de incentivo e permanência estudantil.

Para comprovar a vulnerabilidade social, é preciso que eles estejam cadastrados no CadÚnico.

O projeto também garante que os jovens concluintes do Jovem Potiguar tenham prioridade nas políticas sociais ofertadas pelo Governo do Estado que tenham o objetivo de criação de renda e geração de emprego. Para Isolda, o programa deve inserir os jovens no mercado de trabalho.

"A pandemia agravou muitos problemas que afetaram a juventude: escolas fechadas, muitos sem poder ter acesso a aula remota, falta de assistência e desemprego. É nosso dever criar políticas públicas para dar mais condições e qualificação para os e as jovens de nosso estado se encontrarem em uma situação melhor. Por isso, criamos esse projeto de lei", finalizou Isolda.