Cosern passa a permitir pagamento de fatura por meio de cartão de crédito recorrente

A Neoenergia Cosern passou a oferecer mais uma opção de pagamento da conta de luz. Além de transferência por meio do PIX, agora os clientes podem quitar o débito com a companhia, utilizando o cartão de crédito recorrente.

A medida faz parte das ações da Cosern para comemorar o Dia do Cliente, celebrado nesta quarta-feira (15).

A novidade, semelhante ao que já é utilizado por empresas de telefonia e serviços de streaming, permite concentrar as principais contas do cliente na fatura do cartão e ainda pode aumentar o prazo para quitação da dívida – a depender do vencimento da fatura do cartão.

“Estamos ampliando a variedade de opções de pagamento para os clientes, em uma modalidade que oferece comodidade e praticidade, já que é preciso fazer o cadastro apenas uma vez para que o pagamento recorrente comece a valer”, explica Júlio Giraldi, Superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

“Além da facilidade e agilidade possíveis com o pagamento recorrente, o consumidor ainda pode aproveitar as vantagens oferecidas pelo cartão de crédito ao concentrar os pagamentos dentro da mesma fatura, além de pontuação e milhas”, lembra Júlio.

São aceitos os cartões das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. Isto é possível por meio de uma parceria da Neoenergia com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e de débito.

Para aderir ao novo serviço, basta entrar no site (www.noenergiacosern.com.br) e acessar a opção “Pagamento com Cartão” na página principal do site. No link, o cliente será direcionado para a plataforma da parceira Flexpag, no qual pode realizar seu cadastro e aderir ao pagamento recorrente.

Com isso, todos os meses a conta de energia entra automaticamente no cartão de crédito e é debitada quando o cartão autoriza a transação, sem nenhum acréscimo de juros.

Além do pagamento por meio do cartão de crédito, também é possível utilizar o PIX, parcerias com carteiras digitais, uso do auxílio emergencial, parcelamento no crédito, débito automático, internet banking e unidades pagadoras credenciadas.

O Grupo Neoenergia foi o primeiro do setor elétrico a oferecer o cartão de crédito e o PIX como meios de pagamento.

Aliado a isso, os clientes também contam com a possibilidade de receber as faturas de energia por e-mail, SMS e WhatsApp, além de negociar contas em atraso por meio do portal de negociação disponível no site da Neoenergia Cosern.