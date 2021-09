Sesap adia início da aplicação de dose de reforço em idosos no RN

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), esclarece por meio de nota que adiou o início da aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte que estava previsto para esta quarta-feira (15).

Com base em uma orientação do Ministério da Saúde, a dose de reforço seria aplicada em idosos a partir dos 70 anos de idade, de forma decrescente, mas de acordo com a Sesap, o Ministério da Saúde não enviou doses suficientes para iniciar a aplicação da dose de reforço nesse público-alvo.

"É importante ressaltar que a pactuação foi feita com base em uma orientação do Ministério da Saúde para que todos os estados pudessem iniciar a aplicação da D3 com os imunizantes de Astrazeneca/Fiocruz ou Pfizer. Há uma previsão sinalizada pelo Ministério de que as doses sejam entregues ao Rio Grande do Norte até a próxima sexta-feira (17)", informou a Sesap.

A partir do recebimento das doses a Sesap vai providenciar a distribuição para os municípios iniciarem a aplicação da dose de reforço em idosos com 70 anos ou mais. A data ainda será definida.

Nesse sentido, a Sesap orienta que os idosos com 70 anos ou mais ainda não busquem as unidades de saúde ou postos de vacinação, pois será informado, no momento oportuno, o recebimento das doses por parte da Secretaria, que realizará a distribuição aos municípios da maneira mais rápida para que logo iniciem a aplicação da terceira dose.

A dose de reforço é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose, para poder tomar o reforço.