Sesap confirma dois óbitos provocados pela variante Delta no RN

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), confirmou o acontecimento de dois óbitos provocados pela variante Delta da Covid-19 no Estado.

Por meio de nota, divulgada na tarde desta quarta-feira (15), a Sesap informou que trata-se de dois pacientes do sexo masculino, sendo uma de 89 e outro de 45 anos.

Ainda de acordo com a nota, o paciente idoso havia sido vacinado com as duas doses da Coronavac/Butantan. A primeira dose foi registrada no dia 24 de fevereiro de 2021 e a segunda dose 23 de março de 2021.

Já o segundo paciente, de 45 anos, não possuía nenhum histórico de registro de vacinas. Ambos eram residentes no município de São José de Mipibu.

Os óbitos foram registrados nos dias 4 e 11 de setembro de 2021, respectivamente.

“Diante dessas informações, a Sesap reforça a necessidade da manutenção das medidas sanitárias e da importância de completar o esquema vacinal, pois a variante identificada está circulando por transmissão comunitária e os estudos apontam que ela conta com um alto potencial de transmissão. As equipes do setor de vigilância epidemiológica da Sesap seguem trabalhando no rastreio dos casos e no monitoramento do cenário em todo o Rio Grande do Norte”, disse a Sesap na nota.