Mossoró está há 17 dias sem registrar óbitos provocados pela Covid-19

Nesta sexta-feira (24) o município de Mossoró completa 17 dias seguidos sem registro de mortes por covid.

A Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca que os números confirmam que o trabalho que vem sendo feito de controle da pandemia vem sendo positivo.

“Hoje o município de Mossoró completa 17 dias sem nenhuma notificação de óbito por covid-19 e é motivo para comemorarmos, mas também é motivo para a gente continuar com os cuidados, com as prevenções, uso de máscara e lavagem das mãos”.

Morgana também reforça sobre a importância de se vacinar e, principalmente, de completar o esquema vacinal, recebendo as duas doses dentro do prazo estabelecido.

“Outro ponto importante, se chegou o seu dia de tomar a vacina, por favor, procure um dos ginásios para tomar a sua primeira dose, também é importante tomar a segunda dose e agora, também a dose de reforço”, ressaltou Morgana.

DOSE DE REFORÇO

Sobre o reforço citado pela secretário, o programa Mossoró Vacina, através da Coordenação de Imunizações, anunciou que a dose de reforço, ou 3ª dose, está sendo aplicada, a partir de hoje (24), em idosos sem comorbidades. a partir de 80 anos, que completaram o esquema vacinal há seis meses.

Está acontecendo também a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer (imunizante contra covid-19), desde ontem (23).

O intervalo de tempo entre a 1ª e a 2ª dose da Pfizer, caiu de 12 semanas para 8 semanas. Ou seja, com a antecipação, quem tomou a primeira dose desse imunizante há 56 dias, já pode procurar os locais de vacinação para tomar a 2ª dose.

O programa segue hoje (24), com a vacinação dos adolescentes de 13 anos ou mais, e com a imunização de adolescentes com 12 anos ou mais com comorbidades e deficiências, gestantes, puérperas e lactantes.

Segundo o coordenador de imunizações de Mossoró, Etevaldo Lima, o município ainda não recebeu 100% do total de vacinas para completar o esquema vacinal dos adolescentes de 12 a 17 anos, porém, a vacinação prossegue até que o estoque de vacinas acabe.