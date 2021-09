Mossoró Vacina: mais de 4 mil pessoas foram imunizadas contra a covid-19 no final de semana

O município de Mossoró segue avançando na vacinação contra Covid-19. Neste fim de semana, sábado e domingo, dias 25 e 26, o município imunizou o total de 4.033 mossoroenses. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

No sábado, 2.568 pessoas foram vacinadas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini e no Sesi. Já no domingo, 1.465 doses foram aplicadas.

Mossoró começou a vacinar adolescentes de 12 anos ou mais no sábado e no dia seguinte iniciou a aplicação da dose de reforço para os idosos de 70 anos ou mais. A segunda dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac também seguem sendo aplicadas.

"A vacinação segue acontecendo nesta segunda-feira no Sesi e no Ginásio Municipal. Convocamos os mossoroenses que ainda não tomaram a primeira dose, segunda dose ou o reforço para que vá a um ponto de vacinação e tome a sua dose do imunizante para garantir a proteção e eficácia da vacina", afirmou a secretária municipal de Saúde Morgana Dantas.