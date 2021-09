Servidores do Detran e Governo do RN seguem em negociação para encerrar paralisação

O Governo do Estado informou que continua com diálogo aberto com representantes dos servidores do Detran/RN. A categoria decidiu paralisar as atividades no início de setembro enquanto negociava a pauta de reivindicações.

Segundo o governo, as cláusulas sociais já foram acordadas com os servidores, ficando pendentes apenas as econômicas.

Os servidores e o Governo já haviam chegado a acordo no que diz respeito às cláusulas sociais da pauta de reivindicações que englobava nove itens, dentre os quais: inclusão do termo “trânsito” na nomenclatura dos cargos efetivos do Detran, modelo de avaliação do servidor com objetivo de promoção na carreira e manutenção do plano de saúde.

A realização do concurso público para o órgão, que também era uma reivindicação da categoria anteriormente atendida pelo Governo, está com processo em tramitação.

O certame já tem estudo de necessidade, a Secretaria de Administração apresentou impacto financeiro e agora será analisado pelo Comitê de Gestão.

A negociação com os servidores vem se dando sob a coordenação do diretor-geral do Detran, Jonielson Oliveira, da secretária de Administração, Virgínia Ferreira, sob a orientação da governadora Fátima Bezerra e acompanhada pelo secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves.

Com relação ao reajuste salarial, que o Governo considera justa, porém existe o impedimento orçamentário, os servidores comunicaram ao Governo nesta segunda-feira (27) que rejeitam a proposta de reajuste salarial linear de 15,53%, correspondente à inflação acumulada dos anos de 2017 a 2020.

Eles pedem reposição de 104% para servidores de níveis fundamental e médio e 43% para os de nível superior.

Segundo Jonielson Oliveira, o Governo tem mantido o diálogo aberto com a categoria e espera que o bom senso prevaleça e que sejam mantidas as negociações por parte da categoria.