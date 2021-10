Contribuintes podem negociar débitos com a PMM no Feirão de Renegociação de Dívidas

Os contribuintes que tenham qualquer tipo de pendência junto à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), inclusive na Procuradoria Fiscal, poderão regularizar os seus débitos com o município de Mossoró com parcelamento em até 60 vezes. O Feirão acontece na sede da CDL, no Centro, nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15), das 10h às 17h30. Para realizar consulta e renegociação com a Sefaz é necessário levar apenas um documento de identificação, RG ou CNH.