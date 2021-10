Senador Jean dialoga com empresários nesta segunda-feira, 18, em Mossoró-RN

Evento será realizado a partir das 19 horas no Auditório do IFRN, que fica localizado no bairro Walfredo Gurgel, no Grande Alto São Manoel. Meta do senador Jean Paul Prates é buscar junto ao empresariado local, através do diálogo, é encontrar caminhos que possam gerar empregos e impulsionar a economia da região.

O Senador Jean Paul Prates vai se ouvir nesta segunda-feira (18) os empresários e representantes de entidades ligadas aos setores produtivos de Mossoró e região. O “Diálogos Sobre Emprego e Renda” vai acontecer no IFRN da cidade, a partir das 19h, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do senador (Youtube e Facebook). De acordo com o que explica Jean, a proposta é ouvir os anseios e dificuldade dos empresários da região, para tentar buscar soluções e trazer melhorias às atividades econômicas da região de Mossoró.

O mandato do parlamentar apresentará posteriormente à sociedade novas possibilidades nas searas legislativa, institucional e política. “Queremos saber como podemos contribuir para ajudar a classe empresarial de Mossoró e região, para gerar emprego e renda e impulsionar a economia do nosso estado”, declarou o senador Jean Paul Prates, à caminho de Mossoró neste domingo, 17.

Em Brasília-DF, o senador Jean tem pautado seu mandato em relatar e apresentar projetos que permita o crescimento econômico do Brasil. O último destes projetos aprovado no Senado e que agora está na Câmara é o Marco Regulatório das Ferrovias, considerado único meio logístico capaz de promover o crescimento do interior do Rio Grande do Norte, considerando que o Estado não tem profundidade no mar ideal para fazer um grande porto e o transporte pelo modal rodoviário é caro e dependioso, restando tão somente reativar e/ou construir novas ferrovias.

E o Marco Regulatório das Ferrovias, segundo o senador Jean, já foi pensado para reativar as servidões de linhas férreas já existentes (Macau-Natal, Natal Paraíba ou o trecho Grossos-Mossoró e o trecho Mossoró-Paraíba. No caso de uma nova ferrovia, talvez ainda mais importante, seria uma linha ferrea nova interligando a região de Ceará Mirim a Transnordestina, no município do Quixadá, no Estado do Ceará, passando por toda a área de produção mineral, salineira, de frutas e calcário do Rio Grande do Norte. Com o Marco Regulatório das Ferrovias, haverá segurança jurídica para estes investimentos.

No evento desta segunda-feira no auditório do IFRN, além de juntar representantes do comércio, petróleo, bares, restaurantes, hotéis, indústria, fruticultura, lojistas e outros setores empresariais numa proposta pelo desenvolvimento do Estado, o Senador Jean espera contar também com os sindicatos de trabalhadores, movimentos sociais, instituições públicas e secretários do Governo do Estado. Entende que a união de todos os setores é o caminho mais sólido para se conseguir o crescimento econômico, respeitando a sustentabilidade de cada setor.



Estará presente a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o secretário de Planejamento do Estado, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Idema, Sebrae e UERN, além de representante da Prefeitura de Mossoró. “A ideia é dialogarmos juntos para encontrar saídas para os setores produtivos da região”, complementou o senador.

Ao final do evento, o Senador Jean disponibilizará aos participantes um documento que resumirá os diálogos ocorridos durante a noite.