Expofruit 2021 acontece de 24 a 26 de novembro; expectativa é movimentar R$ 60 milhões em negócios

Com mais de 90% dos estandes da Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada - Expofruit 2021 já vendidos, a Promoexpo, promotora do evento, iniciou esta semana a montagem da estrutura na Estação das Artes, em Mossoró/RN.

A feira acontece de 24 a 26 de novembro com uma expectativa de público de mais de 15 mil pessoas nos três dias de feira e de movimentar cerca de R$ 60 milhões em negócios.

Esse ano a feira, que terá como tema “Valorizando as Oportunidades na Fruticultura”, acontece com um número maior de estandes devido ao aumento da procura por diversas empresas ligadas à cadeia produtiva da fruticultura do Brasil e do exterior como: de polpas de frutas, de distribuidoras de sementes, insumos agrícolas, pesquisas e tecnologia para o campo, produtos para irrigação, embalagens, entre outras.

A estrutura terá 360 estandes distribuídos numa área de 15 mil m2 . Os interessados devem entrar em contato com o diretor comercial do evento João Manoel pelos telefones (84) 3312.6939/99950-7931.

O evento seguirá todos os protocolos de segurança exigidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte para evitar a disseminação do novo coronavírus e exigirá a apresentação da carteira de vacinação contra COVID-19 para participar do evento.

Todas as medidas apresentadas já estão aprovadas pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) e alinhadas com as exigências e determinações do Governo do RN, da Prefeitura de Mossoró e do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A Expofruit 2021 é uma promoção da Promoexpo e é realizada por meio de uma parceria entre o Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN) e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

A feira também conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Mossoró/RN, da Secretaria da Agricultura da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte (SAPE/RN), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA/RN). E conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Cidadão, Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Embrapa, FAERN/SENAR, Sistema Fiern, Codern, Idema, Idiarn e Emparn.