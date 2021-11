Cantora Marilia Mendonça morre após avião em que viajava cair em Minas Gerais

A informação é do Corpo de Bombeiros que confirmou em nota a morte da cantora e de todos os ocupantes do avião. "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informa nota. A assessoria de Marília Mendonça havia informado inicialmente que a cantora e os ocupantes estavam bem e teriam sido resgatadas com vida. Em seguida o corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.