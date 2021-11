Mais 98 vagas de emprego estão disponíveis em Mossoró nesta quinta-feira (11)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), por meio do Painel de Empregos, está ofertando 98 vagas de trabalho em Mossoró, nesta quinta-feira (11).

As oportunidades de emprego são para vários cargos e níveis de formação em empresas e instituições parceiras da Prefeitura de Mossoró.

Veja as vagas e requisitos necessários:

1

SUPERVISOR DE SONDA

- Ensino técnico completo em Petróleo e Gás, Elétrica, Mecânica, Segurança do trabalho;

- Conhecimento e prática das operações de sonda.

1

TORRISTA

- Ensino técnico completo em Petróleo e Gás, Elétrica, Mecânica, Segurança do trabalho;

- Conhecimento e prática das operações de sonda.

1

OPERADOR DE SONDA

- Ensino técnico completo em Petróleo e Gás, Elétrica, Mecânica, Segurança do trabalho;

- Conhecimento e prática das operações de sonda.

1

PLATAFORMISTA

- Ensino médio completo;

- Conhecimento e práticas das operações de sondas.

2

AJUDANTE

- Ensino fundamental completo;

- Experiência mínima de 01 ano na área de manutenção industrial.

1

VENDEDOR INTERNO

- Ensino médio completo;

- Experiência comprovada na função.

1

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

- Ensino médio completo;

- Ter atuado na área administrativa;

- CNH AB, ou B;

- DIFERENCIAL; Estar trabalhando com sistema RM Totvs.

2

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

- Ensino médio;

- Disponibilidade de horário.

4

FRENTISTA (PCD)

- Ensino fundamental completo;

- Habilidade com informática básica e matemática;

- Disponibilidade de horário.

1

VENDEDOR EXTERNO

- Ensino médio completo;

- Com/sem experiência;

- Possuir transporte próprio;

- CNH A ou AB.

- Disponibilidade para viajar.

1

VENDEDOR EXTERNO (MÓVEIS)

- Ensino médio completo;

- Possuir transporte próprio;

- CNH A ou AB.

1

VENDEDOR INTERNO (MOVÉIS)

- Ensino médio completo;

- Possuir conhecimento em vendas.

1

AUXILIAR DE CONFEITARIA

- Ensino médio completo;

- Experiência em confeitaria e fabricação de bolos e doces.

20

VENDEDOR EXTERNO (PLANO DE SAÚDE)

- Ensino médio completo;

- Proativo.

4

VENDEDOR EXTERNO (TELEFONIA)

- Ensino médio completo;

- Com/ sem experiência na função.

1

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

- Ensino médio completo;

- Possuir experiência com manutenção de máquinas industriais;

- Proativo.

1

ESTÁGIO

- Cursando o 6º período em arquitetura ou engenharia civil;

- Proativo.

1

ELETRICISTA

- Ensino médio completo;

- Possuir curso de eletricidade e NR-10;

1

VENDEDOR (A)

- Possuir experiência na função:

- Proativo.

1

CONSULTOR TÉCNICO

- Ensino médio;

- Experiência na função;

- CNH B;

- Comunicativo e proativo.

1

AUXILIAR DE VENDAS

- Ensino médio;

- Experiência na função;

- CNH B;

- Comunicativo e proativo.

1

AUXILIAR DE MEC NICO DE AUTOS

- Ensino técnico em mecânica;

- Experiência mínima de 06 meses;

- CNH B.

4

VENDEDOR (A)

- Ensino médio completo;

- Com/sem experiência;

- Disponibilidade de horário.

1

CHURRASQUEIRO

- Ensino médio completo;

- Experiência mínima de 01 ano na função;

- Possuir experiência com atendimento ao público;

- Boa comunicação.

1

MEC NICO LINHA PESADA

- Possuir conhecimento na área;

- Proativo.

1

CONTADOR(A)

- Superior completo;

- Registro geral do conselho de contabilidade;

- Possuir transporte próprio;

- CNH: AB;

- Proativo.

1

ANALISTA DE TRANSPORTES

- Ensino médio completo;

- Experiência mínima de 01 ano em rotinas de transportes;

- DIFERENCIAL: Ensino superior em Administração ou Logística.

1

ENCARREGADO DE PADARIA

- Ensino médio completo;

- Experiência mínima de 01 ano na função;

- Disponibilidade de horário;

- DIFERENCIAL: Possuir curso na área.

1

PROGRAMADOR

- Ensino superior completo em Tecnologia da Informação, Sistema de Informação ou correlatos;

- Experiência na função.

1

VENDEDOR EXTERNO

- Ensino médio;

- Com/ sem experiência na função.

2

VENDEDOR(A)

- Experiência na função;

- Ensino médio completo;

- Proativo.

1

MEC NICO (linha gasolina)

- Experiência mínima de 5 anos na função;

- Ensino médio.

1

MEC NICO (linha diesel)

- Experiência mínima de 5 anos na função;

- Ensino médio.

1

LAVADOR DE CARRO

- Possuir conhecimento na área mecânica;

- Ensino médio;

- CNH: AB;

- Proativo.

1

MEC NICO

- Possuir experiência em mecânica de auto;

- CNH: AB.

1

PASTELEIRO

- Ensino médio completo;

- Com/sem experiência;

- Proativo.

1

INSPETOR

- Experiência mínima comprovada de 01 ano na área;

- Possuir PM e LP;

- Experiência com tubos e hastes de bombeio.

3

VENDEDOR EXTERNO

- Com/ sem experiência na função;

- Disponibilidade para viajar;

- Proativo.

1

AJUDANTE DE MEC NICO

- Possuir conhecimento na área;

- Disponibilidade de horário;

- Proativo.

1

RECEPCIONISTA

- Ensino médio completo;

- Experiência comprovada na função;

- Comunicativa;

- CNH AB.

2

PEDREIRO

- Experiência mínima de 6 meses na função;

- Proativo.

2

PADEIRO

- Possuir conhecimento na área;

- Disponibilidade de horário.

2

CONFEITEIRO

- Possuir conhecimento na área;

- Disponibilidade de horário.

2

AUXILIAR DE PADEIRO

- Possuir conhecimento na área;

- Disponibilidade de horário.

1

PASTELEIRO (a)

- Experiência mínima de 6 meses na função;

- Proativo(a).

1

AUXILIAR DE MAQUINA INDUSTRIAL DE CORTA E DOBRA

- Possuir curso técnico em mecânica industrial;

- Disponibilidade de horário;

- Proativo.

1

AUXILIAR GERENTE DE OFICINA

- Ensino médio completo;

- Experiência em mercado de auto peças de linha diesel;

- Possuir conhecimento em pacote office e Word;

- Proativo.

1

SOLDADOR INDUSTRIAL

- Ensino médio;

- Experiência em solda MIG;

- Proativo.

2

OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZ

- Ensino médio completo;

- Possuir curso de formação na área carga horária de 300hs reconhecido pelo MEC;

- Experiência mínima de 02 anos na função;

- Possuir cursos básicos: NR 20; Primeiros socorros, QSMS.

1

VENDEDOR EXTERNO

- Ensino médio;

- Proativo;

- Disponibilidade de horário;

- DIFERENCIAL: Experiência com vendas.

3

OPERADOR PATROL

- Ensino fundamental;

- Experiência mínima de 06 meses na função;

- NR 12;

- Conhecimento em serviços de terraplanagem na operação de máquinas pesadas ou leves.

6

OPERADOR TRATOR ESTEIRA

- Ensino fundamental;

- Experiência mínima de 06 meses na função;

- NR 12;

- Conhecimento em serviços de terraplanagem na operação de máquinas pesadas ou leves.

1

MEC NICO AUTOMOTIVO

- Experiência mínima de 01 ano na função;

- Habilitação AB;

- Proativo.

A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela SEDINT, antiga SEDAT. As vagas são destinadas aos trabalhadores que moram em Mossoró.

Os interessados nas vagas podem acessar também pelo link: http://sistemascactus.com/pmm/sedat/. O Painel de Empregos pode ser acessado por computador, tablet ou smartphone.

Os trabalhadores precisam estar cadastrados na SEDINT para ser encaminhados aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras. A inscrição pode ser feita on-line por meio do site da Prefeitura de Mossoró.

Os trabalhadores preencherão uma ficha virtual com informações pessoais e referências, experiências anteriores, cursos e treinamentos, além de informar as vagas pretendidas.

Manter o cadastro atualizado é importante para aumentar as chances do trabalhador ser convocado para entrevistas de empregos nas empresas e instituições parceiras. Mudanças nos currículos devem ser feitas a cada novo curso, novas experiências e até alterações de telefones de contatos.

O cadastro também pode ser feito presencialmente no posto de atendimento da antiga SEDAT, atual SEDINT, que fica localizado na rua Rui Barbosa, Nº 282, bairro Alto da Conceição. O horário de atendimento ao público é das 7h às 17h (sem interrupção), de segunda a sexta-feira.

Para o atendimento presencial, o trabalhador precisa apresentar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência e um número de telefone para contato.

A SEDINT reúne as vagas com as 46 empresas conveniadas, divulga as oportunidades de emprego com pré-requisitos exigidos por elas e faz a intermediação junto aos trabalhadores cadastrados.

Os trabalhadores cadastrados e que atendem aos critérios dos cargos são encaminhados para participar dos processos seletivos nas empresas. Diariamente, trabalhadores são encaminhados para entrevistas de empregos nas empresas.

A SEDINT monitora o recrutamento para verificar se o trabalhador encaminhado para entrevistas foi contratado ou não. Caso não tenha sido contratado pela empresa, o trabalhador é mantido ativo no banco de currículo para disputar novas vagas de empregos em outros recrutamentos.