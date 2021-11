Cearense é morto a tiros em Rodolfo Fernandes; cidade já contabiliza 9 homicídios em 2021

A cidade de Rodolfo Fernandes, no Oeste do Rio Grande do Norte, registrou mais um crime de homicídio, o nono somente neste ano de 2021. O caso aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (11).

A vítima foi identificada como Antônio Ruan Bezerra dos Santos, de 21 anos, natural de Alto Santo, no Ceará. De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava em um bar, localizado na rua Mãe Joaquina, Centro, por trás do hospital da cidade, quando foi surpreendido pelo atirador.

A PM ainda informou que o rapaz era residente em Potiretama, também no Ceará, e que andava pouco em Rodolfo Fernandes. Pouca gente o conhecia na cidade.

No local do crime, foi mantida a lei do silêncio. Ninguém quis comentar o caso ou dizer informações que pudessem levar ao suspeito.

Ainda segundo a PM, diferente dos 8 crimes anteriores registrados esse ano, onde as vítimas foram mortas com armas de grosso calibre, Antônio Ruan foi alvejado com 5 disparos de revólver.

O corpo do rapaz foi removido para o Itep de Pau dos Ferros, onde passará por exames de necropsia. A Polícia Civil de Apodi, responsável também pelo município de Rodolfo Fernandes, vai investigar o caso.