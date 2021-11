Censo rural de Mossoró já foi realizado em quase 100 comunidades

O MOSSORÓ HOJE conversou, na manhã desta sexta-feira (19), com o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, Faviano Moreira, sobre o andamento do programa “Mossoró Rural”.

O projeto consiste em uma série de ações junto aos produtores rurais do município. Segundo o secretário, ainda no final deste mês está previsto o recebimento do primeiro lote de diagnóstico da coleta de solo.

O trabalho está sendo realizado com a ajuda do professor Francimar, da Universidade do Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), responsável pela análise das amostras colhidas.

Faviano também explicou que o diagnóstico do Censo Rural de Mossoró já está sendo tabulado, falta apenas algumas visitas.

Segundo ele, o trabalho já foi realizado em quase 100 comunidades, faltando basicamente o Polo Maísa e algumas comunidades menores. Atualmente, Mossoró possui 137 comunidades rurais.

“Estamos com assistência contínua, constante e direta com nossa equipe de veterinários, agrônomos e zootecnistas, dando orientação aos produtores que foram cadastrados em serviços do Mossoró Rural. Então o programa tá andando, tá de vento em poupa”, disse.

O secretário lembrou que neste sábado acontecerá o I Encontro de Produtores Rurais de Mossoró, que vai dar uma boa visibilidades para as ações.

O evento acontecerá no Assentamento Independência, zona rural de Mossoró, e contará com diversas atividades durante todo o dia, entre elas dia de campo e várias competições.

PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA 2022

Faviano ainda lembrou que o orçamento da secretaria em 2021 foi de R$ 2 milhões, mas que espera aumentar esse valor em 2022 para algo em torno de 5 a 6 milhões de reais, valor necessário para desenvolver todas as ações com qualidade.

“Isso é o orçamento, é importante que se diga, da Prefeitura. Nós estamos captando recursos de outras entidades parceiras que, na prática, esse orçamento vai ser um pouco maior. Temos aí a captação de quase R$ 800 mil do próprio Sebrae, a Petrobras já sinalizou um valor que a gente vai tá captando, então quando a gente soma os parceiros que a gente conseguiu captar, junto com o orçamento próprio, a gente entende que pode fazer mais pela zona rural de Mossoró”, concluiu o secretário.