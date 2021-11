Consulplan será a banca responsável pelo novo concurso da PMRN

O Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social foi a banca realizadora do próximo concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

O Termo de Dispensa de Licitação Nº 47/2021, para contratação da banca, foi publicado na edição desta quarta-feira (24), do Diário Oficial do Estado. O contrato, no valor R$ 125.960,00, tem validade de 12 meses a contar da publicação no DOE.

O novo certame, com vagas para contratação de novos soldados, foi anunciado pela Governadora Fátima Bezerra, no dia 8 de setembro deste ano, durante a entrega de veículos à corporação.

O número de vagas, no entanto, ainda não foi definido, visto que será necessário realizar um estudo para avaliar as vagas com vacâncias no estado.

Na época, o titular da Sesed, Coronel Araújo, também afirmou que a corporação já está concluindo outro processo para abrir concurso público para oficiais combatentes e da saúde, além de praças da saúde. As provas desses devem ocorrer ainda neste ano.