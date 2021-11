Stand da PMM na Expofruit terá degustação de frutas produzidas por produtores rurais da cidade

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) e da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), participa da 23ª edição da Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit) 2021, que terá início nesta quarta-feira (24) e segue até sexta-feira (26).

O evento será sediado na Estação das Artes Elizeu Ventania, com a participação de empresas com exposição de frutas e equipamentos agrícolas, além de contar com rodadas de negócios, programação de oficinas, seminários, painéis, palestras e minicursos.

A expectativa é movimentar R$ 60 milhões em negócios na edição que marca a retomada da Expofruit após dois anos que a Feira não era realizada.

A Feira é uma realização do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX-RN), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e outras instituições parceiras.

A Prefeitura de Mossoró é patrocinadora da Feira que reúne investidores nacionais e internacionais, gerando novos negócios para o setor da fruticultura irrigada do município.

“A expectativa dos organizadores é que a Feira receba a visita de 15 mil pessoas, o público em geral e empreendedores, mas ela é essencialmente uma feira de negócios. Uma exposição da fruticultura da nossa região com vistas ao fechamento de negócios. Então, nós vamos ter, por exemplo, a visita de empreendedores chineses e espanhóis que estarão visitando a Feira e participando dos eventos. A Feira não é só a exposição dos estandes, também tem seminários, mesas-redondas, palestras e encontros de negócios que vão acontecer. A expectativa é de que 60 milhões de reais sejam fechados em contratos de fornecimento de frutas nesse período”, destacou o secretário da SEDINT, Franklin Filgueira.

A partir das 18h até as 23h haverá exposição. Já o cerimonial de abertura da Expofruit será a partir das 19h30. A Prefeitura de Mossoró terá um estande na Feira.

“A Prefeitura estará presente ao evento e nós teremos um estande, onde vamos ter uma área de degustação de frutas produzidas pelos pequenos produtores rurais da cidade. Nós temos um outro local para degustação de doces produzidos a partir de frutas da região também pelos pequenos produtores locais. Também contaremos com atendimento aos pequenos produtores com a equipe de técnicos da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural”, ressaltou Filgueira.

Ainda durante o evento, a Prefeitura de Mossoró terá equipe de agrônomos atendendo a pequenos produtores. Haverá ainda atendimento relacionado ao Painel do Empregos para as empresas conhecerem o serviço e o banco de dados de profissionais que podem atuar na área da fruticultura.

“Vamos ter também uma área para apresentar o turismo da cidade, em particular o turismo ligado ao agronegócio. O sexto espaço é uma área de atendimento, onde nós vamos receber empresários, investidores, representantes de instituições nacionais e também os empreendedores de outras regiões”, concluiu o secretário Franklin Filgueira.