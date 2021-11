Aposta única fatura prêmio de quase R$ 4.5 milhões da Lotofácil, em Mossoró

Uma aposta realizada na modalidade “bolão” acertou as 15 dezenas do concurso 2380 da Lotofácil, cujo sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (24). 5 pessoas sortudas irão dividir o prêmio total no valor de R$ 4.416.546,22. Esta é a quarta vez que uma aposta da lotofácil é premiada na cidade de Mossoró, tendo sido o maior prêmio entre as quatro.

Aposta única foi realizada na loteria A Zebra, na Avenida Alberto Maranhão, um das mais antigas da cidade. Na lotofácil é possível marcar um total de 20 números dentre os 25 existentes. A aposta premiada teve 17 números marcados.

Em dezembro de 2019 uma aposta única faturou R$ 2.130.630,60, em agosto de 2013 foram R$ 208.026,73 e a primeira, em agosto de 2009, faturou R$ 155.083,00.

Ainda no sorteio desta quarta-feira, houve 593 apostas ganhadoras com 14 acertos, onde cada uma leva para casa R$ 889,35; 18501 apostas ganhadoras com 13 acertos e prêmio de R$ 25,00; 211383 apostas que acertaram 12 números, onde cada uma R$ 10,00; e ainda 1056997 apostas ganhadoras com 11 acertos, faturando R$ 5,00.

Agora, os vencedores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, em uma agência da Caixa Econômica Federal. Depois desse prazo, se o prêmio não for resgatado, o valor é repassado para o Tesouro Nacional e para fundos sociais e educacionais.

Todas as aposta podem ser conferidas no site da Lotofácil, clicando AQUI.