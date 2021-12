Veja quais oportunidades de emprego estão disponíveis em Mossoró nesta segunda, 29

O Painel de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) tem 99 vagas de emprego abertas em Mossoró, nesta segunda-feira (29).

Estão disponíveis vagas de níveis fundamental, médio e superior para pessoas com ou sem experiência. Para participar dos processos seletivos das empresas parceiras é obrigatório o cadastro no Painel de Empregos e morar em Mossoró.

Confira vagas ofertadas:

Fisioterapeuta (1 vaga)

Psicólogo(a) (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Secretário(a) (1 vaga)

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

Auxiliar técnico (1 vaga)

Pintor de obras (1 vaga)

Supervisor de sonda (1 vaga)

Torrista (1 vaga)

Operador de sonda (1 vaga)

Plataformista (1 vaga)

Ajudante (2 vagas)

Vendedor interno (1 vaga)

Assistente de departamento pessoal (1 vaga)

Auxiliar de produção - PCD (2 vagas)

Frentista - PCD (4 vagas)

Vendedor externo (1 vaga)

Vendedor externo móveis (1 vaga)

Vendedor interno móveis (1 vaga)

Auxiliar de confeitaria (1 vaga)

Vendedor externo plano de saúde (20 vagas)

Vendedor externo plano de telefonia (4 vagas)

Estágio para estudante de arquitetura ou engenharia civil (1 vaga)

Eletricista (1 vaga)

Vendedor(a) (1 vaga)

Consultor técnico (1 vaga)

Auxiliar de vendas (1 vaga)

Auxiliar de mecânico de autos (1 vaga)

Vendedor(a) (4 vagas)

Churrasqueiro (1 vaga)

Mecânico - linha pesada (1 vaga)

Analista de transportes (1 vaga)

Encarregado de padaria (1 vaga)

Programador (1 vaga)

Vendedor externo (1 vaga)

Vendedor(a) (2 vagas)

Mecânico - linha gasolina (1 vaga)

Mecânico - linha diesel (1 vaga)

Lavador de carro (1 vaga)

Mecânico (1 vaga)

Inspetor (1 vaga)

Vendedor externo (3 vagas)

Ajudante de mecânico (1 vaga)

Recepcionista (1 vaga)

Padeiro (2 vagas)

Confeiteiro (2 vagas)

Auxiliar de padeiro (2 vagas)

Auxiliar de máquina industrial de corte e dobra (1 vaga)

Auxiliar gerente de oficina (1 vaga)

Soldador industrial (1 vaga)

Operador de máquinas operatriz (2 vaga)

Vendedor externo (1 vaga)

Operador patrol (3 vagas)

Operador trator de esteira (6 vagas)

Mecânico automotivo (1 vaga)

Cada cargo tem pré-requisitos específicos que podem ser consultados no site www.prefeiturademossoro.com.br, na aba Painel de Empregos, que fica na parte superior da página. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela SEDINT.

Os trabalhadores precisam estar cadastrados na SEDINT para serem encaminhados aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras. A inscrição pode ser feita on-line por meio do site da Prefeitura de Mossoró (http://sistemascactus.com/pmm/sedat/index_login.php).

Os trabalhadores preencherão uma ficha virtual com informações pessoais e referências, experiências anteriores, cursos e treinamentos, além de informar as vagas pretendidas.

Manter o cadastro atualizado é importante para aumentar as chances do trabalhador ser convocado para entrevistas de empregos nas empresas e instituições parceiras. Mudanças nos currículos devem ser feitas a cada novo curso, novas experiências e até alterações de telefones de contato.

O cadastro também pode ser feito presencialmente no posto de atendimento da antiga SEDAT, atual SEDINT, que fica localizado na rua Rui Barbosa, Nº 282, bairro Alto da Conceição.

O horário de atendimento ao público é das 7h às 17h (sem interrupção), de segunda a sexta-feira. Para o atendimento presencial, o trabalhador precisa apresentar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência e um número de telefone para contato.

A SEDINT reúne as vagas com as 46 empresas conveniadas, divulga as oportunidades de emprego com pré-requisitos exigidos por elas e faz a intermediação junto aos trabalhadores cadastrados.

Os trabalhadores cadastrados e que atendem aos critérios dos cargos são encaminhados para participar dos processos seletivos nas empresas. Diariamente, trabalhadores são encaminhados para entrevistas de empregos nas empresas.

A SEDINT monitora o recrutamento para verificar se o trabalhador encaminhado para entrevistas foi contratado ou não. Caso não tenha sido contratado pela empresa, o trabalhador é mantido ativo no banco de currículo para disputar novas vagas de empregos em outros recrutamentos.