Prefeito assina ordem de serviço para investir R$ 2,7 milhões em pavimentação

O prefeito Dr. Artur Vale assinou na tarde desta segunda-feira, 29, a Ordem de Serviço para a execução de obras de pavimentação asfáltica e de recapeamento asfáltico em diversas ruas de Governador Dix-Sept Rosado-RN.



O ato de assinatura foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a participação de Dr. Artur Vale, dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras), Marcos Medeiros (Planejamento), Elvis Andrade (Chefe de Gabinete), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Isabela Rodrigues (Educação), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); dos vereadores Chagas Cruz e Carlinhos do Horizonte; do engenheiro civil Klebson da Costa; e do engenheiro civil e representante da empresa CLC Construtora Breno Sávio.

O investimento será da ordem de R$ 2.739.629,06. A obra tem previsão de início para a próxima quinta-feira (02) e prazo de conclusão de três meses.

Receberão pavimentação asfáltica nova trechos das ruas Josué Dias, Vereador Pedro Paulo do Nascimento, Sete de Setembro e Francisco Almeida. O recapeamento asfáltico será aplicado nas ruas Machado de Aguiar/Santa Catarina, Josué Dias (trecho), Manoel Joaquim (trecho), Cônego Soares, Pedro Soares (lado esquerdo do Mercado Público), Herculana Rosado (por trás do Mercado Público), Santídio Gurgel, Manoel Rêgo, Padre Leonardo, Padre Florêncio, José Lopes Lucas (contorno da Praça) e Vereador Pedro Paulo do Nascimento.





Iluminação pública

O prefeito Dr. Artur Vale assinou na tarde de hoje a Ordem de Serviço para a execução de serviços de reforma da iluminação pública da Rua José Dias, no Centro, uma das principais vias de Governador Dix-Sept Rosado.

O investimento será da ordem de R$ 202.541,75. A obra tem previsão de início para a próxima sexta-feira (03) e prazo de conclusão de dois meses.

O investimento será da ordem de R$ 202.541,75. A obra tem previsão de início para a próxima sexta-feira (03) e prazo de conclusão de dois meses.