Mossoró registrou 1.087 novos postos de trabalho no mês de outubro de 2021

Pelo sétimo mês consecutivo, a cidade de Mossoró registrou saldo positivo na geração de empregos, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira (30).

Mossoró registrou 1.087 postos de trabalho em outubro, garantindo que o município continue com desempenho positivo na geração de empregos.

Uma das ações que tem contribuído para abertura de vagas de trabalho é o programa Painel de Empregos e a atuação da Prefeitura de Mossoró para atração de novas empresas para a cidade.

Mossoró alcançou em outubro saldo positivo de 1.087 empregos, que é o resultado do cálculo que considera os números de admissões (2.587) e desligamentos (1.500) de trabalhadores. O resultado é a diferença entre os dois indicadores.

O cálculo do Novo Caged é feito com base na pesquisa realizada mensalmente com os empregadores, mas considera também outras fontes como o sistema de dados do eSocial e do empregadorWeb (sistema que registra os pedidos de seguro-desemprego).

O segmento Serviços foi o que teve o maior saldo positivo na geração de empregos em outubro no município, quando dividido por grupo de atividade econômica. Foram 734 empregos nas empresas do setor de serviços mossoroense, seguido dos setores de construção civil (139 empregos) e indústria (105 empregos). Comércio (63 empregos) e agropecuária (46 empregos) também apresentaram resultados positivos no mês de outubro.

Do total de trabalhadores contratados em outubro a maioria é do sexo masculino (1.500 pessoas). Foram 1.047 empregos ocupados por mulheres no mês passado. Ensino Médio completo foi o grau de instrução com maioria de trabalhadores admitidos em Mossoró no mês de outubro.

Saldo mensal da geração de empregos de Mossoró

Abril: 281 empregos

Maio: 882 empregos

Junho: 1.196 empregos

Julho: 585 empregos

Agosto: 1.016 empregos

Setembro: 1.209 empregos

Outubro: 1.087 empregos





Empregabilidade

Uma das ações da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) para geração de novos postos de trabalho no município é o Painel de Empregos.

A SEDINT tem articulado com empresas para ampliar as parcerias para recrutamentos de trabalhadores em Mossoró. Novas parcerias estão sendo feitas para o programa que faz a intermediação de trabalhadores e empresas, promovendo a empregabilidade em Mossoró.

“Tem sido de grande importância a divulgação do Painel de Empregos. Estamos com novas parcerias que foram feitas durante a Expofruit. Novas empresas parceiras que não conheciam como funciona o Painel de Empregos passaram a conhecer, foram no nosso estande conhecer de perto e fomos até as empresas também para apresentar. Só temos um balanço positivo e dessa forma conseguindo mais parcerias, mais empregos, mais pessoas sendo empregadas, mais pessoas tendo benefícios dentro da nossa cidade”, destacou Carlas Soares, gerente de Empregabilidade da SEDINT.

Além da intermediação para promover o acesso aos empregos, a Prefeitura de Mossoró tem atuado fortemente na atração de novos investidores que instalaram empresas em diversos segmentos no município, gerando emprego, renda e movimentando a economia local.

“O novo ambiente de negócios implementado pela Prefeitura de Mossoró em 2021, integrado com o setor produtivo, classe trabalhadora, sistema financeiro e empreendedores, tem sido importante para o bom desempenho da geração de empregos formais na cidade”, afirmou o secretário Franklin Filgueira.