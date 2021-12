Prefeita Cinthia Sonale inicia programação de 68 anos de emancipação política de Grossos

A programação da festa de 68 anos de emancipação política do município de Grossos teve início nesta terça-feira (30) com a realização de um jogo festivo com a participação dos atletas Neto Caraúbas, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futsal e Ronaldo Angelim, ex-jogador do Flamengo que fez o gol do título brasileiro em 2009.

O jogo festivo marcou também a reinauguração da quadra de esportes Giovane Brito, que passou por reforma com investimento de R$ 40 mil em recursos próprios do município, e foi estregue aos desportistas grossenses.

Durante o jogo, a prefeita Cinthia Sonale fez o lançamento da Escolinha "Bom de bola, Craque na Escola", uma realização da Prefeitura Municipal de Grossos em parceria com o atleta Neto Caraúbas (NC2), com apoio da Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistências (ADRA).

As comemorações seguem até o dia 11 de Dezembro, quando Grossos comemora o seu aniversário, e contará com eventos esportivos, culturais, lançamentos de programas sociais, entrega de UBSs, veículos para a saúde e uma ambulância semi UTI, além de shows em praça pública.

Entre os grandes eventos da programação estão o espetáculo “Do moinho do passo em movimento ao futuro” que contará a história do município, a final do Campeonato Municipal Taça Martins Carlos e shows com a cantora Renata Falcão, Flávio Pizada Quente, kalidia Santos, Tomy Dilmar e Banda Zuyrê.

A cidade também será presenteada com a iluminação natalina, com mais uma edição da Feira Recriar de Artesanato e Agricultura Familiar e casamentos coletivos.

“É com muita alegria que preparamos essa programação e estamos realizando uma festa que procura atender a toda população de Grossos, seja por meio de obras que beneficiam aqueles que vivem em nossa cidade ou através de eventos esportivos e culturais que contam a história de luta do nosso povo nos seus 68 anos de emancipação política”, disse a prefeita Cinthia Sonale.