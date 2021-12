Serra do Mel realiza dia de campo sobre o uso do drone na cajucultura

A Secretaria de Agricultura do município de Serra do Mel realizou nesta terça-feira, 30, mais duas importantes ações voltadas para o setor da cajucultura e que visam beneficiar diretamente os produtores.

A primeira delas aconteceu na Escola Estadual Padre José de Anchieta foi por meio da apresentação da equipe da empresa EcoFly Pulverização Inteligente, que utiliza a tecnologia por meio de drone em pulverização, e veio por intermédio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Através de palestra teórica, Eduardo e Lucas, proprietários da empresa EcoFly, apresentaram para empresários e agricultores do município de Serra do Mel e região, a modalidade de pulverização que é realizada via drone.

Em seguida, uma grande comitiva se deslocou até o campo para uma demonstração na prática de como o drone faz o serviço na íntegra. Após, mostraram o resultado da pulverização medidas em uma folha especial colocada no cajueiro para mostrar a proporção de alcance das gotas do produto pulverizado pelo drone.

“Dentre as várias vantagens da pulverização por meio do drone, podemos destacar, conforme foi enfatizado pelos proprietários da empresa, a economia a baixa taxa de desperdício dos produtos utilizados, comparando-se com o processo de pulverização convencional”, comentou a engenheira agrônoma Glenda Lira.

Para o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), que vem acompanhando todas as ações de melhorias para a cajucultura, esse é mais um importante passo que a gestão municipal proporciona.

“Estamos em plena época da tecnologia, que por sinal está bem avançada, e com o uso do drone observamos que vai ajudar muito no cultivo de nossos cajueiros. Excelente para a cajucultura, muito importante para os produtores”, disse o prefeito.

Bibiano ressalta a importância das parcerias que estão sendo firmadas junto a administração municipal, destacando o Sebrae e Emater. “O momento é de união, de buscar conhecimento para revitalizar a cajucultura e fortalecer a nossa economia e, principalmente, a melhoria de vida dos nossos heróicos produtores”, salientou Bibiano.

Outra importante observação foi do agricultor João da Silva que destacou que “nunca iria imaginar que um drone pudesse ajudar na economia de nossas plantações. Isso é um grande avanço para todos nós”, comemorou o agricultor.

Franco Marinho, Gestor de Fruticultura do Sebrae, que esteve representando o gerente, disse que a utilização do drone é um enorme avanço “e vem para tomar o lugar dos tratadores e para dar um apoio bem maior ao processo de cuidado dos cajueiros”, comentou.

Para a secretária Andréa Vicente o município continua evoluindo nas tratativas e parcerias que visam a revitalização e o fortalecimento da cajucultura. “São momentos importantes como esses, são ações importantes como essas, e são parceiros fortes como esses que a cajucultura da Serra do Mel voltará a ser destaque estadual e nacional”, comemorou a secretária.

Além do prefeito Bibiano, da secretária de agricultura Andréa Vicente, também participaram o agrônomo Braz Lino, a secretária-adjunta Verônica Inocêncio, o técnico de Agricultura, Jurandir, BNB, Agronordeste, e demais representantes de empresas que trabalham no ramo, assim como agricultores de outras cidades.