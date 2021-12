Desenvolvimento Regional vai perfurar três poços em Governador Dix Sept Rosado

Investimento do ministério de Rogério Marinho atende pleito do prefeito Dr. Artur Vale, formulado em agosto passado quando estevem em Brasília levando uma série de pedidos para investimentos em prol da população de Governado Dix Sept Rosado

O Ministério do Desenvolvimento Regional confirmou nesta quarta-feira, 01 de dezembro de 2021, que vai perfurar três poços na zona rural de Governador Dix Sept Rosado-RN.

A ação do ministro Rogério Marinho, atende a um pleito formulado pelo prefeito Dr. Artur Vale, durante visita à capital federal Brasília em agosto passado.

Nesta quarta-feira (30), acompanhado do secretário municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural Wallace Tavares, Dr. Artur Vale recebeu o representante da empresa (Agrosolo) que será responsável pelo serviço, o geólogo de exploração Enaldo Lopes.

A perfuração será por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e beneficiará as localidades rurais de Riachão, Marcolino e Pitombeira.

Segundo Enaldo Lopes, a previsão é que os serviços de perfuração dos poços sejam iniciados no início de 2022 e num prazo inferior a 3 meses os poços já estejam perfurados e estruturados para produzir água para as três comunidades e adjacências.

Dr. Artur Vale declarou que a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado dará todo apoio à empresa para que os poços sejam perfurados e colocados em operação o quanto antes.

O prefeito observa tem dedicado total atenção ao homem do campo, recuperando estradas, iluminando as comunidades e melhorando o abastecimento.