ALRN ganha prêmio nacional de gestão pela segunda vez consecutiva

O prêmio foi concedido na 24ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), em virtude do desenvolvimento do programa e-Legis. O presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), parabenizou os servidores pelo prêmio. “A emoção em ver a Assembleia Legislativa do RN no patamar que sempre quisemos que ela estivesse, é muito grande. Esse resultado se deve a equipe de excelência que foi constituída, à dedicação e ao entusiasmo de todos os servidores que fazem parte desse time, que mudou a cara da Assembleia”, disse.