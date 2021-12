Caern orienta usuários a atualizarem cadastro para receber SMS com notificações importantes

A Caern informou que está enviando SMS (Serviço de Mensagens Curtas) para aparelhos celulares dos clientes cadastrados na Companhia.

Elas são usadas para comunicados importantes e informações sobre abastecimento das cidades. Ao receber a notificação, o cliente não precisa responder, pois a mensagem é automática.

Caso o cliente não tenha o cadastro ou o número do telefone esteja desatualizado é importante entrar na agência virtual por meio do site www.caern.com.br e acessar o link “atualizar e-mail e telefone”.

Para atualização é necessário a matrícula do imóvel, nome do proprietário, CPF, e-mail e telefone. É necessário anexar a frente e verso do RG ou carteira de habilitação, além de fazer a selfie segurando o documento.

É importante que a selfie seja de boa qualidade e permita a checagem do número do CPF solicitado. Em caso de empresas, o documento com CNPJ deve seguir o mesmo procedimento anterior.

AGÊNCIA VIRTUAL

Na agência virtual no site www.caern.com.br o cliente encontra uma série de serviços comerciais disponíveis sem necessidade de comparecer aos escritórios de atendimento.

No link falta de água é possível acompanhar as cidades que estão passando por algum serviço. Já no portal.caern.com.br é possível acompanhar as notícias sobre os serviços da Caern nas cidades e demais informações.

Caso seja realmente necessário ir presencialmente ao escritório é preciso fazer o agendamento de horário no endereço eletrônico agendamento.caern.com.br