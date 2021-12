IBGE faz nova seleção para o Censo 2022 com mais de 207 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que recebeu nesta sexta-feira (3) a autorização oficial para realizar o processo seletivo para o Censo 2022.

Serão mais de 207 mil vagas, a informação foi publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

Serão selecionados 207.020 agentes temporários para as funções de: Agente censitário municipal (5.500 vagas); Agente censitário supervisor (18.420 vagas); e Recenseador (183.100 vagas).

As vagas serão distribuídas em todos os municípios do país. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a empresa organizadora.

As inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo do Censo 2022. Os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa de inscrição para participar do novo processo seletivo.

O Censo Demográfico visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, em todas as cidades do país, a partir de junho do próximo ano.