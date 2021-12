Governo adia exigência de vacinação e quarentena de viajantes após ataque hacker

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que será adiada, até o próximo sábado (18), a portaria do governo que exigiria, a partir deste sábado (11), o comprovante de vacinação contra Covid-19 para viajantes que chegam ao Brasil. Viajantes não vacinados há no mínimo 14 dias passariam a cumprir quarentena obrigatória por cinco dias. No Rio Grande do Norte, os vacinados podem baixar o comprovante de vacinação contra Covid-19, exigido por vários estados e municípios por causa do passaporte vacinal, através do sistema RN Mais Vacina.

O aplicativo do ConecteSUS saiu do ar na madrugada desta sexta-feira (10). A plataforma que apresenta informações sobre a campanha de imunização e a página do Ministério da Saúde sofreram um ataque hacker.

Em conversa com a imprensa no início da tarde desta sexta-feira (10), o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que será adiada, até o próximo sábado (18), a portaria do governo que exigiria, a partir deste sábado (11), o comprovante de vacinação contra Covid-19 para viajantes que chegam ao Brasil.

Viajantes não vacinados há no mínimo 14 dias passariam a cumprir quarentena obrigatória por cinco dias.

No Rio Grande do Norte, os vacinados podem baixar o comprovante de vacinação contra Covid-19, exigido por vários estados e municípios por causa do passaporte vacinal, através do sistema RN Mais Vacina.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Lais/UFRN) e é usado pelo governo e municípios na administração e aplicação das doses dos imunizantes.

Rodrigo Cruz informou que a equipe do DataSUS está trabalhando para o restabelecimento da base de dados, mas ainda não há um prazo concreto.

Por isso, por precaução, o governo deve publicar, ainda nesta sexta (10), uma portaria postergando por sete dias o início da vigência das regras que estavam previstas para iniciar neste sábado.