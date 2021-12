Governo e Banco Mundial concluem estudo na parede do Açude de Lucrécia-RN

Contratados pelo Governo do Estado para atender a atual legislação de segurança de barragens, os painelistas vistoriaram a área dos dois maciços e analisaram as construções próximas do manancial. O objetivo principal da visita dos especialistas Gilberto Canali, Manoel de Freitas e Roneí Carvalho foi atingido: eles chegaram a um consenso sobre como deve se desenvolver o processo de recuperação da estabilidade da barragem. Com a conclusão do estudo, o Governo do Estado vai contratar a empresa para executar as obras necessárias para garantir a segurança do reservatório pelas próximas décadas

O Governo do Estado segue fazendo o trabalho preventivo na barragem de Lucrécia, no município de mesmo nome. Na última quinta-feira (9), uma equipe técnica do Projeto Governo Cidadão, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e do Banco Mundial esteve na cidade junto aos três especialistas do Painel de Segurança de Barragens para fechar os últimos detalhes do projeto de recuperação do reservatório.

Veja mais

Abertura de comportas da Barragem de Lucrécia é questão de segurança, diz Governo

Fátima Bezerra dialoga com prefeita sobre Açude de Lucrécia

Semarh vê risco de rompimento no Açude de Lucrécia e abre comportas

Contratados pelo Governo do Estado para atender a atual legislação de segurança de barragens, os painelistas vistoriaram a área dos dois maciços e analisaram as construções próximas do manancial. O objetivo principal da visita dos especialistas Gilberto Canali, Manoel de Freitas e Roneí Carvalho foi atingido: eles chegaram a um consenso sobre como deve se desenvolver o processo de recuperação da estabilidade da barragem.



“O projeto feito pela empresa contratada já estava pronto, mas os painelistas precisavam ir in loco constatar a situação, fazer suas observações para fecharmos esta etapa. Com o projeto pronto, poderemos contratar a construtora e finalmente iniciar as obras que vão garantir a segurança da barragem pelas próximas décadas”, destacou o secretário de Gestão de Projeto e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro. Quando começarem, as obras têm prazo de execução de seis meses e irão solucionar os problemas da barragem de maneira definitiva.



No dia seguinte (10), os painelistas e técnicos do Banco Mundial e do Governo também se reuniram em Natal para fazer um balanço da visita e discutir as próximas etapas do processo. Participaram dessa missão, além dos três painelistas, o secretário adjunto da Semarh, Carlos Nobre, os especialistas do Banco Mundial Augusto Mendonça (barragens), Juliana Paiva (Social) e Clarice Mendonça (comunicação em barragens), e técnicos do Governo Cidadão das áreas de Comunicação, Social e Engenharia.







Saiba mais

A barragem de Lucrécia é de responsabilidade do Governo do Estado. Para se adequar à Política Nacional de Segurança de Barragens e atender as recomendações dos consultores do Painel de Segurança contratados pelo Governo, a gestão está tomando uma série de medidas preventivas. Após visita dos especialistas em 2019, foi detectado um indicativo de instabilidade nos dois barramentos e recomendada a realização de obras complementares.



Seguindo os termos do acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial e a orientação do Painel de Segurança de Barragens, o Governo, junto à empresa contratada para este fim, RW Engenheiros Consultores, está elaborando um Plano de Ação Emergencial, para garantir a segurança do equipamento, da população e também se adequar às legislações vigentes. O Igarn está monitorando a barragem e fez a instalação de 11 piezômetros, equipamentos capazes de medir e avaliar a infiltração da água nos dois barramentos. Também está sendo monitorado o volume de água armazenado, as precipitações pluviométricas e comportamento da estrutura dos maciços.