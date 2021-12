Após diversas altas, Petrobras reduz em R$ 0,10 o preço do litro da gasolina para distribuidoras. A redução acontece a partir desta quarta-feira (15). Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Uma redução de R$ 0,07 no preço final do combustível que chega ao consumidor.

FOTO: REPRODUÇÃO