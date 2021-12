Caso Geane: mais um acusado do crime senta no banco dos réus nesta quarta, 15. Gedean Zacarias de Souza, de 23 anos, vai a júri popular no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, pelo rapto, totura e homicídio da menina Geane de Melo Nogueira, a época com 12 anos, assassinada por vingança no dia 4 de novembro de 2018, bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró. Outras três pessoas já foram condenadas, juntas, a mais de 80 anos de prisão pelo crime.

Mais um acusado de ter raptado, torturado, matado e ainda queimado o corpo da menina Geane de Melo Nogueira, à época com 12 anos, senta no banco dos réus nesta quarta-feira (15).

O júri popular de Gedean Zacarias de Souza, de 23 anos, será realizado no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

Geane foi raptada de casa no dia 4 de novembro de 2018. O corpo dela foi encontrado apenas dois dias depois, carbonizado, em um matagal da Favela do Velho, no bairro Malvinas.

A menina foi morta por vingança, como retaliação a morte do menino Anthony Calleb, de 1 ano e 7 meses. O bebê foi morto a tiros no mesmo dia, quando os irmãos de Geane tentavam matar o pai dele, Francisco Iranilson Bezerra da Silva.

No dia do crime, Geane de Melo Nogueira estava em casa, com os avós, quando foi retirada à força do local, pelos suspeitos armados. Geane foi insultada e agredida com socos e coronhadas e arrastada pela rua, de acordo com os autos do inquérito policial.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) irá pedir a condenação do réu por homicídio, com três qualificadoras, sendo elas o motivo torpe (vingança), emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outras três pessoas já foram condenadas, juntas, a mais de 80 anos de prisão pelo crime: Danilo Souza de Lucena, Fábio David da Silva Aquino, e Maria Luisa de Moura Diogenes. Já Letícia Vital Ramos, que também chegou a ser julgada, acabou sendo inocentada pelo júri.

O júri está previsto para às 8h desta quarta-feira (15), sob a presidência do Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. Já a defesa do réu ficará a cargo do advogado Stênio Alves da Silva