Petrobras abre inscrições para concurso com 4,5 mil vagas e salário de R$ 11,7 mil

A Petrobras abriu nesta sexta-feira (17) as inscrições para seu novo concurso. São 4.537 vagas para nível superior completo, sendo 757 vagas são para início imediato. Os salários vão de R$6.937,43 até R$11.716,82, além dos benefícios oferecidos aos empregados.

As inscrições vão até o dia 5 de janeiro e devem ser feitas através do site do Cebraspe. A taxa de inscrição será no valor de R$ 79,83. Quem possui inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou é membro de família de baixa renda, pode pedir a isenção da taxa, no site da banca organizadora.

As vagas são para profissionais das seguintes áreas: Ciência de Dados; Análise de Sistemas; Engenharia Ambiental; Engenharia de Petróleo; Engenharia de Equipamentos; Engenharia de Processamento; Engenharia Civil; Engenharia de Segurança de Processo; Engenharia de Segurança do Trabalho; Engenharia Naval; Análise de Comércio e Suprimento; Análise de Transporte Marítimo; Geofísica; Geologia; Economia e Administração.

O concurso conta com duas fases: a de avaliação da qualificação técnica, através de provas objetivas, e a de avaliação de títulos, somente para Engenharia de Segurança de Processo. As provas serão realizadas no dia 20 de fevereiro, podendo haver alteração na data devido à pandemia de Covid-19. Os testes serão realizados nas 26 capitais e no Distrito Federal.