Mossoró: Secretaria abre matrículas para alunos novatos com deficiência nesta quarta (22)

A Prefeitura de Mossoró, por meio do programa “Educação Digital”, inicia nesta quarta-feira (22) as matrículas on-line para alunos novatos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Altas Habilidades/Superdotação.

As matrículas devem ser efetuadas através da plataforma http://mossoro-rn.portalsigeduc.com.br, do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc). Essa etapa segue aberta até o dia 26 de dezembro.

O passo a passo da matrícula on-line é simples: o responsável pelo aluno deve acessar o site e clicar, inicialmente na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”. A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”.

Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino. De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga disponível. No próximo passo são preenchidos o turno, dados pessoais, dados residenciais e informada qual a necessidade especial do aluno.

Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação. Para efetivação da matrícula, é necessário a apresentação, em até três dias úteis após a solicitação da vaga, de laudo clínico, assim como a documentação prevista no art. 17 da portaria que instituiu o calendário de matrículas (confira AQUI).

A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para a qual foi solicitada a matrícula.



O processo de matrículas antecipadas leva em consideração uma projeção de vagas disponíveis nas unidades de ensino para cada etapa e ano escolar, com base no número de alunos com deficiência já atendidos pela rede municipal.

A projeção foi utilizada como referência para a oferta de vagas no SIGEduc pela Coordenadoria de Registro e Inspeção Escolar.





CONFIRA TODAS AS ETAPAS DO CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação (de 22 a 26 de dezembro);

- Renovação (realizada pela própria unidade de ensino, por meio do SIGEduc, de 3 a 7 de janeiro de 2022);

- Transferência (de 10 a 14 de janeiro de 2022);

- Matrícula de novos alunos (de 17 a 23 de janeiro de 2022).