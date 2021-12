Secretária de educação confirma nova convocação de professores para vagas ociosas em Mossoró . De acordo com Hubeônia Alencar, a convocação dos profissionais de educação poderá ser realizada ainda neste final de ano ou, no máximo, no início de janeiro, para que o ano letivo seja iniciado com 100% dos professores. A secretária ainda falou sobre a conclusão de obras das escolas e do início do processo de matrículas, que este ano será forma 100% online, um marco na história da educação de Mossoró.

A secretária de educação de Mossoró, Hubeônica Alencar, concedeu entrevista à imprensa, na tarde desta terça-feira (21), na qual falou sobre os preparativos para o início do ano letivo 2022 nas escolas do município.

Questionada sobre o quadro de professores, a secretária adiantou que haverá uma nova convocação de profissionais para preencher as vagas que estão ociosas.

“Ainda este mês ou, no máximo, início de janeiro, estaremos fazendo uma grande convocação para complementar todas as vagas ociosas da rede, começaremos sim com 100% dos professores em sala de aula. Claro, salvo aqueles casos em que os professores adoecem no início das aulas e nós não temos controle sobre isso, mas no início do próximo ano, todas as turmas terão professores”, afirmou.

Ubeônia também falou sobre as obras que estão em andamento nas unidades de ensino do município. Ao todo, são 95 escolas e em 47 delas já foi possível a retomada das atividades presenciais no dia 22 de novembro, após mais de um ano de atividades online, devido à pandemia da Covid-19.

Quanto às demais, segundo a secretária, o município conseguiu iniciar o processo para contratação de uma empresa, processo este que estava em julgamento, para conclusão das reformas e melhorias nas estruturas e garantiu que todas estarão prontas até o início do ano letivo.

Hubeônia enfatizou, ainda, o início do processo de matrículas, que este ano será forma 100% online, um marco na história da educação de Mossoró.