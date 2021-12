Governo do RN quita parte do 13º de 2021; outro montante será quitado em 4 de janeiro de 2022

O Governo do Estado quita o 13° salário para os servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem até R$ 4,5 mil (salário bruto) nesta quinta-feira (23). O Executivo depositou mais de R$ 82 milhões, correspondentes aos 70% restantes do "décimo".

Servidores das pastas do Detran, Idema e da Educação, que receberam 40% adiantados no mês de julho, também terão o 13° quitado nesta quinta com o depósito dos 60% restantes.

O montante amanhece na conta de todos os servidores, com exceção dos funcionários do Idiarn, que será depositado ao longo do dia. Os trabalhadores do Estado que recebem mais de R$ 4,5 mil vão receber os 70% restantes até 4 de janeiro.