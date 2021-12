Geração de emprego segue em alta pelo oitavo mês consecutivo em Mossoró

De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira (23), Mossoró registrou 683 postos de trabalho em novembro, garantindo que o município continue com desempenho positivo na geração de empregos. Esse número representa 21,1% dos 3.235 do total de novos empregos do Rio Grande do Norte.

A cidade de Mossoró registrou saldo positivo na geração de empregos pelo oitavo mês consecutivo em 2021, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira (23).

A atuação da Prefeitura de Mossoró para atração de novas empresas para a cidade tem promovido resultados positivos na empregabilidade.

Mossoró alcançou em outubro saldo positivo de 683 empregos, que é o resultado do cálculo que considera os números de admissões (2.160) e desligamentos (1.477) de trabalhadores. O resultado é a diferença entre os dois indicadores.

O cálculo do Novo Caged é feito com base na pesquisa realizada mensalmente com os empregadores, mas considera também outras fontes como o sistema de dados do eSocial e do empregadorWeb (sistema que registra os pedidos de seguro-desemprego).

Para todo o Rio Grande do Norte foi gerado um emprego para cada 95 potiguares, enquanto na cidade do Natal foi gerado um emprego para cada 63 natalenses. Mossoró gerou um emprego para cada 49 mossoroenses.

Uma das ações da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) para geração de empregos tem sido a atuação intensa para atração de novos investidores.

“O bom desempenho na geração de empregos em 2021 reflete o ambiente de retomada da economia com o arrefecimento dos números de contaminações e óbitos decorrentes da pandemia da Covid-19, mas também reflete o esforço do setor produtivo local – empreendedores e trabalhadores. Também reflete ao impacto das políticas públicas adotadas pela Prefeitura Municipal com seu grande número de obras realizadas e em andamento ao longo do ano, do pagamento de dívidas acumuladas em gestões anteriores, melhorando a credibilidade dos fornecedores sobre as compras do município e capitalizando as empresas, o pagamento dos salários em dia, o esforço para redução de gastos e desperdícios e as mudanças legais e operacionais de relacionamento com o setor produtivo, refletindo assim na melhoria objetiva do ambiente de negócios”, destacou o secretário da SEDINT, Franklin Filgueira.

Em novembro, as festas de fim de ano impulsionaram o setor do Comércio mossoroense, que registrou maior número de contratações de trabalhadores. Foram 235 empregos somente no Comércio.

Serviços foi o que teve o segundo maior saldo positivo na geração de empregos em novembro no município, quando comparado os grupos de atividade econômica. Foram 191 empregos nas empresas do setor de serviços mossoroense, seguido dos setores de Construção Civil (162 empregos) e Indústria (71 empregos). Agropecuária com 24 empregos aparece por último nos números de postos de trabalho.

Do total de trabalhadores contratados em novembro a maioria é do sexo masculino (485 pessoas). Foram 198 empregos ocupados por mulheres no mês passado. Ensino Médio completo foi o grau de instrução com maioria de trabalhadores admitidos em Mossoró no mês de novembro.