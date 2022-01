Governo Federal recusa ajuda humanitária da Argentina ao estado da Bahia

A informação foi divulgada pelo Governo da Bahia. Por meio de nota, o governo afirmou que foi informado pelo consulado argentino, na noite desta quarta-feira (29), sobre a recusa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O país vizinho pretendia enviar imediatamente ao sul da Bahia uma missão com profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres.