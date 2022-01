MEC diz que não exigirá comprovante de vacina em IFs e universidades federais

O ministro da educação Milton Ribeiro, afirmou ilegalidade na exigência por parte das instituições. Segundo a publicação do Mec, a exigência do comprovante de vacinação “como meio indireto à indução da vacinação compulsória somente pode ser estabelecida por meio de lei”. No Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) já havia confirmado que exigiria a comprovação de vacinação para o retorno das aulas presenciais. A UERN também afirmou que fará a cobrança e o despacho do Ministério da Educação não afeta os planos da instituição.